Wizz Air запускает рейсы по новому направлению из Киева

Лоукостер Wizz Air открыл продажи авиабилетов на рейсы из Киева во второй по величине город Венгрии Дебрецен, сообщает Avianews.

Из системы бронирования авиаперевозчика следует, что полеты будут выполняться с 15 декабря два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Вылеты в декабре можно забронировать по цене от 1300 грн в одну сторону. Билеты в январе продаются от 650 грн в одну сторону, однако такая цена доступна только на один рейс. При этом минимальная цена на все вылеты в феврале составляет 490 грн.

Самые дешевые авиабилеты включают только небольшую ручную кладь. Ее габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг.

Дешевые авиабилеты Киев-Дебрецен на рейсы Wizz Air

Расписание рейсов Wizz Air Дебрецен-Киев-Дебрецен:

Дебрецен 14:20 → Киев 16:45, среда, воскресенье

Киев 17:30 → Дебрецен 18:00, среда, воскресенье

Wizz Air будет летать из Дебрецена в Киев в аэропорт «Киев» (Жуляны). Это второй маршрут венгерского лоукостера из Венгрии в столицу Украины.

Несколько лет авиакомпания летала из Будапешта в Киев. Из-за пандемии COVID-19 Wizz Air приостановил работу этого маршрута. Возобновить полеты авиакомпания планирует 13 сентября.