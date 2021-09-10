В Украине намерены ввести институт экологических шерифов – Абрамовский
В Украине планируют создать институт экологических шерифов в общинах, сообщает Слово и дело.
Об этом рассказал министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
Но, по словам чиновника, сама идея создания такого института довольно сырая и требует обсуждения с органами местной власти.
"Идея заключается в том, чтобы на определенное количество населения был человек, которому доверяют, который будет иметь соответствующие знания, возможно, экообразование (например, пройти курс экологического аудита).
Шерифы на своем примере и за счет авторитета доверия могли бы формировать эко-привычки и наказывать за нарушения (выписывать протоколы). Но меры воздействия уже будет формировать государственная экологическая инспекция в области", – рассказал он.
Министр защиты окружающей среды предположил, что драфт такого законопроекта можно будет разработать за два месяца.