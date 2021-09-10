Киев – в пятерке городов с самым грязным воздухом

В украинской столице сегодня, 10 сентября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Отмечается, что по состоянию на 09.30 индекс Киева составляет 137 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.