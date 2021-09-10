США увеличат оборонную помощь Украине
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом состоялась 1 сентября. Для Украины этот визит завершился подписанием ряда документов, в частности Рамочного соглашения о стратегических основах оборонного партнерства.
Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Макарова в интервью.
"Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны. Оно фиксирует четкое подтверждение поддержки США в развитии нашей военной оборонной способности. Подтверждение всех общих приоритетов, которые у нас есть - борьба за демократические ценности, наши евроатлантические стремления", - рассказала Макарова.
Она отметила, что Украина и США одинаково смотрят на вопросы, касающиеся безопасности Украины и региона.
"Второе - США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться", - поделилась посол.
Также Макарова рассказала о сотрудничестве стран в Черноморском регионе.
"Третье - углубление сотрудничеств в Черноморском регионе, в развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Эта рамочное соглашение является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", - резюмировала она.