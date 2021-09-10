США увеличат оборонную помощь Украине

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом состоялась 1 сентября. Для Украины этот визит завершился подписанием ряда документов, в частности Рамочного соглашения о стратегических основах оборонного партнерства.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Макарова в интервью.

"Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны. Оно фиксирует четкое подтверждение поддержки США в развитии нашей военной оборонной способности. Подтверждение всех общих приоритетов, которые у нас есть - борьба за демократические ценности, наши евроатлантические стремления" , - рассказала Макарова.

Она отметила, что Украина и США одинаково смотрят на вопросы, касающиеся безопасности Украины и региона.

"Второе - США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться" , - поделилась посол.

Также Макарова рассказала о сотрудничестве стран в Черноморском регионе.