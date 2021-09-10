Зеленский объявил Украину "диджитал-столицей" Европы

Украина является диджитал-столицей Европы – она самая мощная в этом вопросе, сообщает Деловая столица.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Я недавно был в Кремниевой долине. Там просто куча наших специалистов. В Украине сейчас где-то около 42 тысяч IT-шников. Мы самые мощные в Европе по этому поводу. Мы реально – диджитал-столица Европы. А там, где цифра – там нет коррупции" , — сказал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором американской корпорации Apple Inc Тимом Куком, во время которой заявил, что Украина является мировым IT-хабом.