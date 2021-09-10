Apple изобрела гибкий аккумулятор

Apple запатентовала сгибаемую батарею для своих девайсов, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет﻿ издание Appleinsider.

Новое изобретение американской компании заметили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Оно получило название «гибкая конфигурация аккумуляторов» и предназначено для использования в потребительской технике. Предложенный инженерами Apple аккумулятор состоит из двух секций, соединенных между собой подвижным шарниром. Таким образом, батарея может размещаться в корпусе имеющих две половины устройств. Например, в складном смартфоне или ноутбуке.

Благодаря рациональному использованию пространства можно увеличить автономность устройства не прибегая к увеличению габаритов аккумулятора. По словам журналистов, Apple ранее патентовала элементы питания для складных устройств, однако они представляли из себя две независимые половины, соединенные между собой. Актуальная батарея сама может изгибаться и принимать необходимую форму.

"Учитывая, насколько компактными должны быть батареи, любое увеличение без стоимости других компонентов является преимуществом" , — отметили авторы.

Патент может намекать на то, что Apple интересуется разработкой первого складного iPhone.

В августе журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что Apple может представить складной смартфон в течение ближайших двух-трех лет. При этом велика вероятность, что к моменту выпуска нового девайса от американской компании данный сегмент рынка будет перенасыщен.