В Украине показали новый пикап Great Wall Poe

На отечественный рынок вышел новый пикап марки Great Wall – модель Poer, которая отличается богатым уровнем оснащения, сообщает Автоцентр.

На агропромышленной выставке AGRO Vinnytsia 7 – 9 cентября состоялся показ нового для украинского рынка большого пикапа Great Wall Poer. Машина предлагается с двухрядной кабиной, в двух исполнениях – коммерческом и пассажирском. В Виннице дебютировал как раз последняя из них, причем в роскошной комплектации Super Luxury.

Внушительный по размеру автомобиль (длиной 5403 мм, шириной 1934 мм и высотой 1886 мм) приводит в движение 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 л. с., с максимальным крутящим моментом 400 Нм при 1500 – 2500 об/мин. Он агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

В отличие от коммерческого собрата машина имеет не гидро-, а электроусилитель руля, а также электронный стояночный тормоз Auto Hold. Водитель может выбрать один из четырех режимов управления: Standart, Eco, Sport или 4L. Более того, имеется еще и три режима чувствительности рулевого колеса.

Грузоподъемность составляет 975 кг. Размеры грузового отека: 1520 х 1520 х 538 мм (у коммерческого варианта отсек длиннее на 200 мм, а грузоподъемность меньше – 800 кг). Расход топлива в городском цикле – 10,4 л, на трассе – 8,7 л и в смешанном – 9,4 л на 100 км.

А теперь о богатой комплектации. Она включает обивку сидений кожей nappa, 6-диапазонную электрическую настройку кресла водителя и 4-диапазонную кресла переднего пассажира, климат-контроль с системой очистки воздуха, мультимедиа с 9-дюймовым экраном.

Из электронных «помощников» отметим систему помощи при старте на подъеме HHC, а также при спуске – HDC, систему предупреждения о помехе поперечного движения сзади (Astern Side Warning), что помогает при выезде с парковки, систему предупреждения от столкновении при открытии дверей – DOW, адаптивный круиз-контроль с функцией интеллектуального вождения.

А также – система, предупреждающая о смене полосы движения (LDW) и автоматического возврата на полосу (LKA), плюс система автоматического экстренного торможения при выявлении помехи на дороге (AEB-P+AEB). Также водитель оценит и функцию кругового обзора на 360 град. Понятное дело, что не забыта и пассивная безопасность: имеются передние и боковые надувные подушки.

Great Wall Poer Super Luxury продается в Украине за 998 760 грн, а его коммерческий собрат с 6-ступенчатой «механикой» – за 769 878 грн.