Зеленский: у меня нет времени думать о Путине, пусть не обижается

Украина, в отличие от России, заинтересована в прекращении военного конфликта на Донбассе и деоккупации части территории. Для решения этих проблем необходимы предметные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Деловая столица.

Об этом во время участия в дискуссии YES Brainstorming заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У меня нет времени думать о Путине. Пусть не обижаются он и его страна" , — сказал Зеленский, отвечая на вопрос модератора встречи о том, изменил ли он свое отношение к хозяину Кремля.

Зеленский отметил, что его больше интересует то, "можем ли мы предметно встретиться, а не декларативно, как он (Путин — прим. ред.) это делает с некоторыми государствами, а встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате".

"Тогда все же были результаты. По крайней мере, мы вернули наших людей. Мне кажется, что это важный результат. Мы говорили о разминировании, об открытии КПВВ, но не все движется так быстро, как хотелось бы. И я вижу, что Россия не хочет, они не видят в этом смысл. И это уже мой внутренний вопрос, что я могу сделать, как я могу их заставить иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны" , — сказал президент.

Он убежден, что "просто фразами, запугиванием, угрозами, криками мы ничего не достигнем".