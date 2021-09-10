В Минэкономики назвали причины скачка цен на продукты

Рост цен на продовольственном рынке Украины, который наблюдался в первой половине этого года, вызвали факторы как внутреннего, так и внешнего характера. Эти факторы начали формироваться еще в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в комментарии Минэкономики по данным по инфляции в Украине за август 2021 года.

"Прежде всего это самое большое за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое составило более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% - семена подсолнечника, 10,3% - сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло" , - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что отдельным фактором роста стало увеличение затратности производства в связи с высоким ценовым давлением со стороны рынка энергоносителей. В частности, по данным Всемирного банка средняя цена на природный газ на европейском рынке за август повысилась на 23,8%, в годовом исчислении - в 5,4 раза.

"Зеркальная ситуация происходила на мировых аграрных рынках в сезоне 2020-2021 годов: уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции из-за неурожая, протекционистская политика отдельных стран в отношении национальных рынков, рост спроса на сельскохозяйственные товары со стороны Китая" , - говорится в комментарии.

В Минэкономики напомнили, что под действием этих факторов цены на продовольствие везде в мире повысились в среднем на треть. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе 2021 года среднее значение индекса продовольственных цен составило 127,4 пункта по сравнению с 95,8 пунктами годом ранее, то есть рост составляет 32,9%. В частности, индекс цен ФАО на зерно за указанный период повысился на 31,1%, масла растительные - на 67,9%, сахар - на 48,1%.

Автор: Александр Белоус