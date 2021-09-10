Без Украины Евросоюз будет ослабевать – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз – понемногу ослабевать, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом президент заявил в ходе YES Brainstorming.

По словам главы государства, Украина готова к вступлению в НАТО.

"Мы этого не просим. Мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого Европейского Союза не будет. Я говорю об этом открыто и президенту США. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский Союз будет понемногу ослабевать" , - подчеркнул Зеленский.