Производители продуктов питания существенно подняли цены

Оптовые цены производителей промышленной продукции в августе 2021 года в сравнении с августом прошлого года выросли на 46,5%. Цены в пределах Украины выросли на 42,0%, за пределы Украины - на 62,5%. ﻿, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 26,6%, в том числе в пределах Украины - на 18,6%, за пределы Украины - на 53,0%.﻿

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 73,9%, в том числе внутри Украины - на 82,5%.

Напомним, в августе 2021 года в августе 2021 года мировые цены на продукты питания восстановились после снижения в течение двух месяцев подряд. Индекс цен на продовольствие в августе составил 127,4 пункта, что на 3,1% выше, чем в июле, и на 32,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на продукты в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составляла 10,2%.

Автор: Александр Белоус