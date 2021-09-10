Минздрав готовит изменения в работе школ – Шкарлет

В Министерстве образования работают с Минздравом над тем, чтобы школы работали в очном формате. Закрывать их пока не будут, но учителя должны получить хотя бы один укол вакцины, сообщает Вести.

Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

"Школы будут работать в зависимости от окраски (эпидемических зон - ред.). Сейчас работаем над тем, чтобы даже в желтой и оранжевой зоне школы могли работать при наличии у педколлектива хотя бы одной вакцины" , - отметил министр.

Изменения в работе учебных заведений будут, но пока они не доработаны, говорить о них рано, считает Шкарлет. Проект изменений должны рассмотреть уже на следующей неделе.