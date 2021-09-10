СБУ заблокировала канал нелегальной переправки иностранцев в ЕС

Контрразведчики СБУ совместно с работниками ГТС Украины во Львовской области обнаружили и задержали 24-х граждан Бразилии, которые незаконно находились на территории Украины и намеревались попасть в страны ЕС.

Об этом сообщила СБУ.

Установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой «футбольных болельщиков из Бразилии».

Сейчас осуществляется проверка задержанных нелегалов на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, отметили в СБУ.

фото СБУ

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц.