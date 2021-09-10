Зеленский ждет людей, готовых работать на государство за 30 тыс. грн

Президент Владимир Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сказал на форуме YES Brainstorming 10 сентября в Киеве

К президенту обратился посетитель форума Артем Шаипов, который рассказал, что 2 года назад возглавлял Ассоциацию украинцев-выпускников ведущих университетов мира, и когда Зеленского избрали президентом, то эта организация прислала ему письмо с предложением сотрудничать, но ответа, несмотря на публичные заявления главы государства о кадровом голоде, не получила.

Он рассказал, что Ассоциация объединяет около 3 тысяч человек, которые учились за границей в лучших университетах и ​​хотят работать на украинское государство и помогать президенту.

"Я не просто за, чтобы такие люди работали. Я вам честно скажу, я хотел бы, чтобы вместо нас работали такие люди. Потому что мы все наработались, если честно.

Я хочу поставить нормальный вопрос. Работать на государство – в моем понимании, без громких слов – сложно и дешево. Невыгодно. Просто невыгодно. Вся репутация, которая была у вас до этого, она меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь – когда-то ты получишь! – в истории скажут: "Все же, наверное, не врал, нормальный человек". Это максимум. Вот вызов.

Готовы ли вы и такие люди, как вы, просто ради того, что хочется изменить что-то, работать на государство Украина на высокой должности за 30 тысяч гривен?" - сказал Зеленский.

На этот Шаипов ответил, что готов, если будет знать, что то, что он делает, приносит пользу стране и народу.

Зеленский на это сказал, что берет парня на работу.

Журналист, который вел разговор с президентом, пошутил, можно ли считать, что уже просто на форуме формируют новое правительство.

Зеленский добавил, что Шаипов может обратиться к председателю его Офиса Андрею Ермаку и прийти с другими молодыми людьми, которые готовы работать на страну, на Банковую для предметного разговора.