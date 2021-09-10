Зеленский ждет людей, готовых работать на государство за 30 тыс. грн

Зеленский ждет людей, готовых работать на государство за 30 тыс. грн

Президент Владимир Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сказал на форуме YES Brainstorming 10 сентября в Киеве

К президенту обратился посетитель форума Артем Шаипов, который рассказал, что 2 года назад возглавлял Ассоциацию украинцев-выпускников ведущих университетов мира, и когда Зеленского избрали президентом, то эта организация прислала ему письмо с предложением сотрудничать, но ответа, несмотря на публичные заявления главы государства о кадровом голоде, не получила.

Он рассказал, что Ассоциация объединяет около 3 тысяч человек, которые учились за границей в лучших университетах и ​​хотят работать на украинское государство и помогать президенту.

"Я не просто за, чтобы такие люди работали. Я вам честно скажу, я хотел бы, чтобы вместо нас работали такие люди. Потому что мы все наработались, если честно.
Я хочу поставить нормальный вопрос. Работать на государство – в моем понимании, без громких слов – сложно и дешево. Невыгодно. Просто невыгодно. Вся репутация, которая была у вас до этого, она меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь – когда-то ты получишь! – в истории скажут: "Все же, наверное, не врал, нормальный человек". Это максимум. Вот вызов.

Готовы ли вы и такие люди, как вы, просто ради того, что хочется изменить что-то, работать на государство Украина на высокой должности за 30 тысяч гривен?" - сказал Зеленский.

На этот Шаипов ответил, что готов, если будет знать, что то, что он делает, приносит пользу стране и народу.

Зеленский на это сказал, что берет парня на работу.

Журналист, который вел разговор с президентом, пошутил, можно ли считать, что уже просто на форуме формируют новое правительство.

Зеленский добавил, что Шаипов может обратиться к председателю его Офиса Андрею Ермаку и прийти с другими молодыми людьми, которые готовы работать на страну, на Банковую для предметного разговора.

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