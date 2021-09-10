Правительство попросит Раду выделить дополнительные средства на субсидии

Правительство будет просить Верховную Раду выделить дополнительно 12 млрд грн на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги, сообщает Интерфакс-Украина.

"В бюджете было запланировано 36 млрд грн. На сегодня более 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года по расчетам Министерства социальной политики будет необходимо еще около 12 млрд грн. Мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет" , - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер отметил, что проект изменений будет подан в Раду на следующей неделе.

По словам Шмыгаля, на данный момент средств хватает, чтобы выплатить суммы субсидий до начала отопительного сезона.