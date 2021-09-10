На одном из выездов Киева ограничат движение

На одном из выездов Киева ограничат движение
Фото: Pixabay

В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение. Ограничения будут действовать с 20:00 11 сентября до 30 сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет﻿ "Киевавтодор".

На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".

"Будут работать в направлении выезда из города. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду.

На одном из выездов из Киева ограничат движение до конца сентября
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