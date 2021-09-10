В Киеве начали проводить рейды по контролю масочного режима

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко говорит, что в Киеве уже проводят показательные рейды для контроля масочного режима, сообщает Громадське радіо.

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить инспектирования соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, чтобы несли ответственность. Такие рейды (относительно соблюдения масочного режима, — ред.) уже проводятся" , — сказала Старостенко.

Напомним, что главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинские правоохранительные органы будут проводить показательные рейды для контроля масочного режима. В частности, на объектах критической инфраструктуры.