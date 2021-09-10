Зеленский не жалеет, что сменил актерство на президентство
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не жалеет, изменив актерскую деятельность на президентство, сообщает Укринформ.
Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming.
"Честно, я не жалею. Не жалейте, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем? Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, и для этого ты должен выходить на улицу и общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но тем не менее, помня, что это был вызов, ты на это пошел и самое главное, люди поверили, значит, нельзя по-другому.
Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а самое главное, после. Потому что президентами, говорят так, остаются, и хочется все же остаться президентом, чтобы говорили: мы вас уважаем, не все было идеально, но тем не менее, все было неплохо. Вот хотя бы так вот. Как-то так хочется закончить. Ну и, кстати, о рейтингах: посмотрите, они выросли", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос модератора, бывают ли у главы государства мысли о том, что лучше бы Зеленский продолжал играть роль президента, как раньше, а не быть настоящим президентом.
Также Зеленский уточнил, что
"стал известен до того, как играл Президента".
"Потому что, если бы я был неизвестен, никто бы не смотрел, как я играл президента. Это очень важный момент", - сказал глава государства.