Украина стала активным и прагматичным игроком в мире – Кулеба

Украина стала активным игроком на мировой арене, который прагматично продвигает свои интересы, остается преданным европейской и евроатлантической интеграции, готовым к глобальному сотрудничеству и укреплению отношений со стратегическими партнерами, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом﻿ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа и визит главы Украинского государства в США - это два сигнала президента миру, что Украина снова в игре. Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина - не жертва, Украина - это спаситель" , - сказал Кулеба.

Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.

Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Он выделил такие новые форматы, как Крымская платформа, Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадригу с Турцией.

"Украина формирует пояс свободы, процветания и безопасности вокруг своих границ" , - заявил глава МИД Украины.

Также он напомнил о принятии Стратегии внешнеполитической деятельности. "Это не просто задекларированные на бумаге лозунги, а четкий, точный, выверенный и систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике. Он помогает государству гораздо эффективнее двигаться вперед и достигать своих целей" , - подчеркнул Кулеба.