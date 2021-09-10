Николь Кидман снялась в первой рекламной кампании кинотеатров

Звезда стала первой из артистов, снявшихся в рекламе для кинотеатров. Компания заинтриговала новыми роликами с ведущими актерами мира, сообщает Корреспондент.

Голливудская знаменитость Николь Кидман снялась в первой рекламе сети американских кинотеатров AMC Theatres. Ролик появился на YouTube-канале AMC Theatres.

Компания является самой крупной в мире сетью кинотеатров. Она решила популяризировать свою деятельность с участием ведущих актеров.

По информации Daily Mail, стоимость этого рекламного кампейна составила 25 миллионов долларов. Его представят сразу в девяти странах мира.

Актриса Николь Кидман на кадрах предстала в полосатом блестящем комбинезоне. Она на высоких каблуках прогулялась по кинозалах одного из новых кинотеатров сети AMC, расположенного в Портер-Ранч, Калифорния.