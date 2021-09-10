Автопилот Tesla испытали в центре Киева (видео)

В центре Киева испытали функцию автопилота Tesla, которая еще тестируется в компании и недоступна для продажи. Владелец авто воспользовался программным обеспечением для тестировщиков, сообщает 24 Канал.

Владелец электромобиля Tesla протестировал бета-версию программного обеспечения Tesla Full Self-Driving, которая позволяет включать функцию самоуправления на электромобилях, на киевских дорогах. Об этом пишет издание Electrek﻿.

Пока Tesla проводит испытания системы Full Self-Driving внутри компании. Официальный выпуск ПО планируют в конце сентября. Хакеры слили тестовое ПО в сеть, и его могут установить все желающие. Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что в компании до сих пор не знали об утечке данных.

Сейчас официально за функцию Autopilot при покупке автомобиля Tesla нужно заплатить дополнительно десять тысяч долларов. Эта функция, которая не является полноценным “автопилотом”, работает пока только в США, ведь в других странах отличаются разметка, дорожные знаки и законодательство. Напомним, что в Соединенных Штатах расследуют функции Autopilot Tesla после ряда аварий с другими автомобилями.

Самоуправляемая машина в Киеве проехала от красного корпуса института Шевченко на улице Владимирской до Львовской площади. Система распознавала сигналы светофора, дорожную разметку, повороты на перекрестках и маневры со встречными автомобилями. Также автопилот на основе нейронных сетей сам начал создавать разметку, которую не видят камеры, ориентируясь по карте.