Акции Газпрома взлетели до рекорда за 13 лет

Стоимость акций российского "Газпрома" выросла до максимума с 2008 года – 328,5 руб. (120,68 грн) за штуку. Это произошло на фоне заявления газового гиганта о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает Обозреватель.

Предыдущий максимум акции "Газпрома" демонстрировали в июле 2008 года, свидетельствуют данные Московской биржи. 10 сентября 2021 года впервые с того времени стоимость одной акции компании превысила психологическую отметку в 300 рублей.

Как менялась цена акций "Газпрома" за последние годы. Источник: Московская биржа

Стоимость акций "Газпрома" растет с августа – с тех пор, как стали звучать уверенные заявления о том, что строительство "Северного потока-2" невозможно остановить. На стоимость компании повлиял и газовый шантаж ЕС, который привел к рекордному росту цен на газ в Европе.

По расчетам аналитиков Finanz, с начала 2021 года "Газпром" подорожал практически вдвое. Речь идет о рыночной капитализации компании, которая выросла на 3,5 млрд руб. (1,28 млрд грн) – до 7,2 млрд руб. (2,65 млрд грн).

Газовый шантаж

Из-за того, что "Газпром" в очередной раз отказался нарастить поставки газа в Европу, биржевая стоимость газа в ЕС впервые превысила 700 долл. за тысячу кубометров газа. Об этом свидетельствует индекс TTF на бирже ICE Futures.

Европа остро нуждается в газе еще с окончания предыдущего отопительного сезона. Сейчас идет активная закачка голубого топлива в хранилища, формируются запасы на зиму. Но газа не хватает – заполненность европейских ПХГ остается на историческом минимуме.

Дефицита газа удалось бы избежать, если бы "Газпром" забронировал дополнительные мощности украинской газотранспортной системы для транзита, считают в "Операторе ГТС Украины". Однако российская компания этого не делает. И более того – сокращает поставки по газопроводу "Ямал – Европа".

Таким образом Россия пытается "выбить" для себя более выгодные условия сертификации "Северного потока-2". РФ рассчитывала, что заниматься поставками газа по "Северному потоку-2" сможет сам "Газпром", который и владеет газопроводом.

Но это против европейских правил. Европейский суд уже постановил, что не сделает исключения для "Северного потока-2", а потому владелец "трубы", транспортировщик и производитель газа должны быть разными компаниями. Оператор газопровода Nord Stream 2 еще раздумывает, подавать ли апелляцию на это решение.