Арахамия обвинил Авакова в фабрикации дел против "слуг народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил экс-министра внутренних дел Арсена Авакова в фабрикации уголовных дел против его однопартийцев, которых задерживали полицейские, а также в слишком пристальном внимании лично к нему со стороны полиции.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24".

"Смотрите, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю целых четыре "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем" , – возмутился Арахамия.

На вопрос ведущей, имеет ли он ввиду Арсена Авакова, Арахамия ответил так:

"Я не знаю. Просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко. Я лично езжу за рулем, меня за эту неделю останавливали 16 раз. После этого ни разу".