Стратегические предприятия должны оставаться в Украине – Зеленский

Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет, некоторые из них с точки зрения акций, были переданы некоторым китайским партнёрам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия "Мотор-Сич" и т.д. У нас есть такие случаи" , - сказал Зеленский на форуме YES Brainstorming 2021.

В то же время президент указал, что с Китаем у Украины самый большой товарооборот и отметил, что хотел бы, чтобы товарооборот между Украиной и Китаем был ещё больше.

"Я хотел бы, чтобы украинский бизнес больше экспортировал в Китай, потому что большой рынок. Почему нет?" - указа﻿﻿л Зеленский.