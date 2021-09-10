Брюс Уиллис сыграет главную роль в новом боевике "Корректирующие мероприятия"

Годы идут, а Брюс Уиллис продолжает сниматься в боевиках. Актер присоединился к касту фильма «Корректирующие мероприятия», в котором он исполнит главную роль, сообщает TRserial.

Над сценарием и режиссурой поработает Шон Патрик О'Рейлли ( «Говард и Замерзшее Королевство»), для которого это будет полнометражный игровой дебют в качестве постановщика. По словам О'Рейлли, это действительно проект его мечты.

Выпуском займется стриминговий сервис Tubi.