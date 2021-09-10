Брюс Уиллис сыграет главную роль в новом боевике "Корректирующие мероприятия"
Годы идут, а Брюс Уиллис продолжает сниматься в боевиках. Актер присоединился к касту фильма «Корректирующие мероприятия», в котором он исполнит главную роль, сообщает TRserial.
Над сценарием и режиссурой поработает Шон Патрик О'Рейлли ( «Говард и Замерзшее Королевство»), для которого это будет полнометражный игровой дебют в качестве постановщика. По словам О'Рейлли, это действительно проект его мечты.
Выпуском займется стриминговий сервис Tubi.
"Хрупкий тюремный мир погружается в хаос с появлением расплаты, кровожадного линчевателей с плохими намерениями в адрес всего сообщества, и Диего Диаса, осужденного по сфабрикованному делу водителя. По мере того как напряженность между заключенными и персоналом усиливается, анархия охватывает тюрьму, и все переворачивается с ног на голову. "Корректирующие мероприятия" - это история путешествия обывателя в темноту, поскольку действия, которые охранники и персонал вынуждены делать в тюрьме, постепенно делают их лучше, чем заключенные мужчины и женщины ", - говорится в синопсисе ленты.