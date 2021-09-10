Монатик выпустил новую песню и клип в трехмерной анимации

Украинский мультиартист Монатик порадовал новой музыкальной новинкой под названием "С.О.В.А.". Вместе с этим появился и клип, выполненный в трехмерной компьютерной анимации. Для этого было использовано более тысячи кадров, сообщает 24 Канал.

Премьера клипа состоялась 9 сентября и с момента публикации его просмотрели более 300 тысяч раз.

В своем клипе Монатик использовал отсылки к его творчеству с помощью виртуального освещения и анимации. Режиссером анимации стал 2D и 3D-иллюстратор ELLS WAKE, который работал над клипом на карантине. Что касается идеи песни, то в ее основе лежит внутренняя сила человека, которая научилась быть сильнее эмоции разочарования в людях.