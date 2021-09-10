Ляшко просит Кабмин созвать внеочередное заседание из-за карантина
Министерство здравоохранения будет просить Кабинет министров собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о внесении изменений в адаптивный карантин. Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Вести.
Ляшко заявил, что Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.
"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвали внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантин", - сказал он.
Министр подчеркнул, что постановление вступит в силу, через семь дней после одобрения Кабмином.
"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а красный будет устанавливаться для определенной конкретной области", - добавил министр.