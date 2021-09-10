Преемник Volkswagen Passat впервые появился на дороге

Электрическая новинка получит запас хода до 700 км и дебютирует в 2023 году, сообщает Автоцентр.

Volkswagen впервые отправил на дорожные испытания долгожданного преемника Passat. Автомобиль, оснащенный электрической силовой установкой, в совершенно новом кузове попался на фото, благодаря которым у нас появилась возможность рассмотреть его внешность.

Электрический седан Фольксваген Пассат (кстати, пока неизвестно, как будет называться автомобиль) станет серийным продолжением концепта ID Space Vizzion. Модель под рабочим названием Volkswagen Aero B, по всей видимости, почти готова к производству.

Немецкий производитель замаскировал грядущую новинку под VW Passat, тем самым пытаясь ввести в заблуждение шпионов. Однако ему это не удалось, и электроседан был разоблачен. Судя по снимкам, модель получит довольно длинный мускулистый капот, короткие передний и задний свесы, угловатые светодиодные фары и бампер с крупным воздухозаборником. Дверные ручки заподлицо с кузовом, а минимальное количество выштамповок делает силуэт чистым.

Как и другие представители семейства ID, новый электрический седан будет построен на модульной платформе MEB. Предположительно, по своим габаритам он сопоставим с топливным VW Passat. О силовой установке информации нет. Инсайдеры утверждают, что новый Aero B будет предлагаться с одним и двумя моторами, как хэтчбек ID.3 и кроссовер ID.4. Запас хода обещан до 700 км. Официально новинку представят в 2023 году.