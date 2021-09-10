В сентябре в Украине пройдут масштабные военные учения

С 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей, пройдут стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, сообщает Интерфакс-Украина.

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" - учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров" , - сказал Залужный в ходе брифинга в пятницу, 10 сентября.

Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет, Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

В Генштабе подчеркивают, что в ходе разработки учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.