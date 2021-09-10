В ОП отреагировали на достройку "Северного потока-2"

Украина продолжит бороться против "Северного потока-2", несмотря на завершение его строительства. Об этом заявил в пятницу, 10 сентября, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Корреспондент.

"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа" , - сказал он.

По данным СМИ, Газпром намерен начать поставки газа по трубопроводу с 1 октября.