Встреча Зеленского и Путина будет сложной - Кучма

Возможная будущая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным будет сложной. Так считает второй президент Украины, экс-глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, сообщает Интерфакс-Украина.

"В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента ... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная из всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, - разговор будет на разных язы ках", - сказал Кучма в интервью журналистам, данном в пределах форума YES Brainstorming.

По его словам, пока неясно, готов ли Путин идти на встречу в тех проблемах, которые сейчас существуют в украинско-российских отношениях и совершать "конкретные шаги".

Кучма добавил, что большим вопросом является то, стоит ли "просто ехать в никуда и приехать ни с чем".