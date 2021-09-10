Топливо на АЗС подорожало: итоги недели

За неделю (3-10 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 6 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 19 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 24 коп./л, до 28,15 грн/л, сообщает Enkorr.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

По данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 24-41 коп./л, а ДТ — на 37 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 15-60 коп./л.

В то же время бензины на станциях сети Prime подешевели на 50 коп./л, а дизельное топливо подорожало на 40 коп./л.