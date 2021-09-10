Россия отказалась участвовать в инаугурации правительства талибов

Россия отказалась от приглашения "Талибана" принять участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Нет, Россия никак не будет принимать участие", - сказал он.

По его словам, Москве важно понять, какие дальнейшие шаги будет предпринимать нынешнее афганское руководство.

Также Песков заявил, что от прихода к власти "Талибана" не выиграл никто, включая Россию.

"Имеется в виду, что как минимум мы все не в выигрыше, потому что главные вопросы, которые стоят на повестке дня, - останется ли Афганистан источником наркоугрозы и страной, откуда в мир и в нашу страну идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки. В этом плане да - в том смысле, что эти угрозы сохраняются, - мы все не в выигрыше", - сказал Песков.

"Талибан" пригласил на инаугурацию своего правительства шесть стран: Китай, Пакистан, Турцию, Катар, Иран и Россию.