Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с наличием вакцин от COVID-19 в Украине.﻿ Об этом он рассказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

"В Украину с начала вакцинальной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 - использовали. Сегодня у нас примерно 12 млн доз вакцины на остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных вакцин" , - сказал он.

Ляшко заверил, что поставки будут бесперебойными.

"Сегодня главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна, и вакцина есть на выбор" , - подытожил министр.

Напомним, в Украине есть вакцины от коронавируса, срок годности которых истекает уже осенью 2021 года. Министерство здравоохранения планирует максимально эффективно их использовать. Следовательно, понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса препаратами от AstraZeneca и Pfizer.