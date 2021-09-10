Маринад для рыбы: названы 5 самых опасных ингредиентов, которые его испортят

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусную, сочную рыбу, например, для легкого и быстрого ужина вместо тяжелого мяса – обязательно сделайте это. Но здесь самое важно – выбрать хороший маринад, который не испортит нежный вкус и аромат рыбы, сообщает Обозреватель.

Далее о самых грубейших ошибках в приготовлении маринада для рыбы, и что нельзя добавлять, чтобы он не стал опасным.

1. Майонез

Забудьте об этом продукте вообще, он не подходит ни для маринадов, ни для салатов. Но, если вы его очень любите и таки решили добавить в маринад, результат не заставит себя ждать – ваша рыба будет невкусной.

2. Уксус

Уксус добавлять не стоит. Источник: pixabay.com

С кислотой для маринования рыбы нужно быть крайне аккуратными, если немного "переборщить" рыба может быть жесткой и утратит нежный вкус.

3. Специи

Не добавляйте много специй. Источник: pixabay.com

​​​​​​​В маринад не нужно добавлять все специи с полки, можно ограничиться розмарином, тимьяном, даже пучком укропа. Добавьте немного соли и свежемолотого перца, а также хорошо рыба "дружит" с луком.

4. Соусы

Если вы маринуете рыбу с добавлением соевого соуса – соль можно не добавлять, иначе она будет слишком соленой и вы просто испортите полезные и вкусный продукт.

5. Сколько мариновать

Не обязательно оставлять рыбу на 5-10 часом, а то и на сутки мариноваться. Ей будет достаточно и 30 минут.