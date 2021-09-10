В Киеве завтра могут ограничить работу метро
В субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро. Поскольку на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр), сообщает РБК-Украина.
Перед началом матча и после его окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станций:
- "Дворец спорта",
- "Олимпийская",
- "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за неудобства и призывает соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении.
Автор: Валерия Полищук