В Киеве завтра могут ограничить работу метро

В субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро. Поскольку на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр), сообщает РБК-Украина.

Перед началом матча и после его окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

"Дворец спорта",

"Олимпийская",

"Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за неудобства и призывает соблюдать масочный режим" , - говорится в сообщении.

Автор: Валерия Полищук