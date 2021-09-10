Украина в усиленном режиме патрулирует границы на фоне российско-белорусских учений
Госпогранслужба в усиленном режиме патрулирует границы Украины на фоне масштабных российско-белорусских учений.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения", - отмечает ведомство.
Обстановка на границе остается спокойной, все пункты пропуска работают в обычном режиме. Однако к патрулированию границы подключили также наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.
В то же время пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, и эффективно взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами.