Украина в усиленном режиме патрулирует границы на фоне российско-белорусских учений

Госпогранслужба в усиленном режиме патрулирует границы Украины на фоне масштабных российско-белорусских учений.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Госпогранслужбы.

"Пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения", - отмечает ведомство.

Обстановка на границе остается спокойной, все пункты пропуска работают в обычном режиме. Однако к патрулированию границы подключили также наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.

В то же время пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, и эффективно взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами.