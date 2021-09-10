Представлена первая в истории Tesla с бензиновым мотором

На автошоу в Мюнхене представили необычный кроссовер Tesla Model Y. Автомобиль получил полностью новую силовую установку, причем с двигателем внутреннего сгорания, сообщает АвтоПортал.

Tesla Model Y остается электрокаром – главную роль в силовой установке по-прежнему играет электромотор.

Но теперь в паре с ним работает небольшой 1,0-литровый бензиновый двигатель. Он не вращает колеса, а лишь вырабатывает электричество. Схожий принцип ранее был применен в Chevrolet Volt и BMW i3 REX.

Необычный электромобиль Tesla Model Y построила австралийская компания Obrist. Она предлагает два варианта силовой установки по мощности – 136 и 272 л. с. Заявленный расход топлива – 2,0 л/100 км.

К тому же, бензоэлектрическая Tesla Model Y легче, ведь не нуждается в огромной батарее. А еще такая силовая установка гораздо дешевле – ее оценили всего в 2000 евро тогда, как стандартные мотор и батарея Tesla обойдутся в 12 тыс. евро.