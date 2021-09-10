В КГГА обыски: чиновников подозревают в схемах на закупках лекарств

В Департаменте здравоохранения КГГА идут обыски из-за хищения шести миллионов гривен на закупках лекарств для онкобольн﻿ых, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в ноябре 2020 года Департамент здравоохранения заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных.

"Вследствие закупки указанных лекарственных средств по искусственно завышенным ценам из местного бюджета излишне уплачено средств на сумму более 6 млн гривен", - говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

В связи с этим 10 сентября в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.

Решается вопрос об уведомление о подозрении должностным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику. Досудебное следствие продолжается.