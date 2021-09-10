Задолженность населения за коммуналку сократилась

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июль 2021 года сократилась на 1,9 млрд гривен. По состоянию на конец июля 2021 года долги составили 64,4 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), по состоянию на 31 июля долги украинцев составили:

за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд гривен,

за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд гривен,

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,5 млрд гривен,

за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,

за обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,

за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд гривен.

Автор: Александр Белоус