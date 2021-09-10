Европа начала проигрывать Китаю на мировом рынке

Европейские экспортеры начали проигрывать китайским конкурентам. Об этом говорится в исследовании компании Euler Hermes, сообщает Лента.Ру.

Доля европейских экспортеров на мировом рынке значительно сократилась за последние два десятилетия, поскольку глобальным поставщиком промышленных товаров стал Китай. Например, доля Франции уменьшилась на 1,7 процентных пункта, Германии — на 1,3 процентных пункта, Италии — на 1,1. В исследовании отмечается, что проблемы европейских экспортеров связаны со слабой конкурентоспособностью в основных экспортных отраслях, включая самолетостроение, фармацевтическую промышленность, автомобилестроение.

Потеря европейцами доли экспортного рынка объясняется не только способностью Китая конкурировать за счет лучших цен, но и успехами, достигнутыми КНР в вопросе повышения качества своей продукции.

Эксперты считают, что повысить конкурентоспособность европейского экспорта могут изменения в ценовой политике (например, налоговые льготы), структурные реформы, призванные повысить гибкость трудового законодательства, обучение работников для устранения дефицита квалифицированных кадров, поддержка отраслей, обладающих высоким потенциалом роста, а также помощь традиционным отраслям на этапе перехода к технологиям, снижающим выбросы углерода.