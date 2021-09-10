В возрасте 27 лет умер бывший футболист "Металлиста"

Бывший защитник "Металлиста" Денис Барвинко умер в пятницу, 10 сентября. Ему было 27 лет, сообщает Обозреватель.

О трагедии сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. В организации выразили соболезнования его родным и близким.

В то же время, по информации издания Sportnews, последние несколько дней Барвинко провел в коме. Он попал в больницу из-за резкого увеличения уровня сахара в крови.

Барвинко начинал карьеру в запорожском "Металлурге". С 2007 по 2009 год он выступал за клуб в детско-юношеской футбольной лиге Украины. В 2011-м игрок попал в систему "Металлиста" и почти сразу дебютировал за взрослую команду в поединке 1/16 финала Кубка Украины против "Берегвидейка".

Денис Барвинко перешел в "Металлист" в 2011 году. Источник: Instagram

В апреле 2012-го состоялся его дебют в украинской Премьер-лиге. Барвинко вышел в стартовом составе на встречу с "Кривбассом" и помог своей команде сыграть вничью 1:1, записав на свой счет результативную передачу. Он также успел попробовать свои силы в Лиге Европы, отыграв полный матч в сезоне 2012/13.

Денис Барвинко в составе "Металлиста". Источник: ФК "Металлист"

Кроме того, бывший защитник "Металлиста" провел три поединка в составе сборных Украины до 19 и 20 лет. В последнее время он работал главным тренером приднепровской "Энергии".