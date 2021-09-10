Представлен необычный смартфон Cyrcle Phone 2.0

Он имеет овальную форму, круглый дисплей и два разъёма для наушников, сообщает 3Dnews.

Смартфоны постоянно становятся всё более технологичными и производительными. А вот обилием форм-факторов современный мобильный рынок похвастаться не может. Из необычного доступны разве что несколько моделей складных смартфонов, но эти устройства пока очень дорогие.

Тем не менее, для пользователей, которые устали от привычных «кирпичей», выпущен Cyrcle Phone 2.0 — овальный Android-смартфон, который призван подарить новый опыт взаимодействия с гаджетами.

Разработка Cyrcle Phone началась ещё в 2015 году. Первая версия смартфона имела круглый корпус, но её экран был привычной квадратной формы. Устройство поступило в продажу в 2016 году и обладало довольно скудной функциональностью, поскольку было ограничено поддержкой лишь 2G-сетей.

Новая модель также не блещет передовыми характеристиками. За $999 пользователи получат неназванный чипсет Qualcomm Snapdragon, работающий в связке всего с 3 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет всего 32 Гбайт. Круглый дисплей построен на панели IPS диагональю 3,45 дюймов и имеет довольно скромное разрешение 800 × 800 пикселей. Основная камера представлена единственным 13-Мп сенсором, а ёмкость батареи составляет 2000 мА·ч. Причём аккумулятор съёмный. Устройство работает под управлением Android 10.

Тем не менее, Cyrcle Phone привлекает не производительностью, а инновационным опытом взаимодействия со смартфоном. Помимо круглого экрана, который полностью меняет способ управления устройством, Cyrcle Phone 2.0 предлагает два 3,5-мм разъёма для наушников, которые позволяют совместно наслаждаться музыкой, а также отдельные разъёмы microUSB и USB-C.

Корпус новинки выполнен из строительного материала PLA на основе кукурузы, что подчёркивает заботу производителя об окружающей среде. Сообщается, что Cyrcle Phone 2.0 уже готов к старту продаж.