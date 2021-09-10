Только "Слуги": нардепов не допустили к заседанию ВСК по делу "вагнеровцев"

Нардепов фракции "Европейская Солидарность" и "Голос" не допустили к заседанию ВСК по делу "вагнеровцев". На заседании присутствовали только члены "Слуги народа".﻿ Об этом заявил нардеп Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что депутатов оппозиционных фракций "Голос" и "Европейская солидарность" не допустили к заседанию ВСК по делу "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди членов комиссии присутствовали представители только от "Слуги народа".

"Они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать на нем народным депутатам от оппозиции. Надеюсь, что члены ВСК понимают возможные последствия. Правду будет трудно скрыть", - добавил Костенко.

В комментарии журналистам Костенко отметил, что сейчас на заседании присутствуют "люди, которые непосредственно принимали участие в этой операции" , и они готовы дать показания.

"Думаю, комиссия этого не ожидала. Она ожидала, что будут стандартные разговоры с представителями спецслужб", - подчеркнул нардеп.

По словам парламентария, оппозиция решит, что дальше делать, после завершения заседания ВСК.