На Тищенко написали заявление после потасовки с Леросом в Раде

Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который вытолкал Гео Лероса за пределы трибуны 9 сентября, сообщает УНИАН.

Об этом Юрчишин написал в Facebook.

Политик отметил, что таким образом Тищенко препятствовал осуществлению Леросом своих депутатских полномочий.

В тексте заявления указаны несколько статей Уголовного кодекса Украины, по одной из них Тищенко может грозить арест или ограничение свободы.

"По моему мнению, в действиях Николая Тищенко усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины, – совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата Украины, и частью первой статьи 351 Уголовного кодекса Украины – создание искусственных препятствий в работе народного депутата Украины. По статье 346, то такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а относительно 351– штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет" , – информирует нардеп.

Стычка между Тищенко и Леросом произошла во время заседания Рады 9 сентября, когда Гео Лерос критиковал действия Банковой за трибуной парламента.

В то время член президентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вышел в центр зала и пытался оттащить от микрофона своего коллегу.

Сам Тищенко потом ответил, что Лерос "говорил не по теме" и пытался обидеть Зеленского. В свою очередь, в "Слуге народа" заявили, что оба участника конфликта должны быть наказаны. Позже однопартийцы Тищенко допустили его исключение.

Сегодня, 10 сентября, Тищенко отчитался, что сходил в церковь "помолиться за здоровье" Лероса.