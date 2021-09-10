Врач рассказал о лечении мигрени без лекарств: доступно и эффективно

Мигрень - одна из частых причин головной боли. Это пульсирующая головная боль средней или высокой интенсивности, которая часто сопровождается тошнотой и повышенной чувствительностью к свету. Такая боль может возникать раз в неделю, месяц или несколько раз в год. Продолжительность головной боли разная – от двух часов до трех суток, сообщает Доктор Петрик.

Мигрень опасна в первую очередь своими осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения. То есть мигрень повышает риски инсульта практически в два раза.

Специалист добавил, что приступ мигрени могут спровоцировать переохлаждение, перегрев, недосыпание или, наоборот, когда человек слишком много спит, проводя в кровати все выходные. Кроме того, содержащийся в некоторых продуктах глутамат натрия также способен обострить недуг.

В этом видео вы найдете доступные методы предотвращения приступов мигрени, которые сможете применить самостоятельно сразу после просмотра ролика.