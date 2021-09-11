Топ-6 надежных субкомпактных кроссоверов

Автомобили типа SUV (субкомпактный кроссовер) происходят изначально из класса внедорожников, но используются в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге. Они являются самым популярным сегментом для бизнес-людей, сообщает Обозреватель.

Издание Driving.ca составило Топ-6 таких авто, которые отличаются надежностью. В каждом случае указана самая новая доступная модель.

Honda HR-V 2022 года

Салон хорошо спроектирован и привлекателен, с множеством стандартных услуг, хотя спутниковое радио есть только в топовой модели Touring. Плюс – складывающееся заднее сиденье Magic с разделением 60/40 – основания поднимаются, а спинки складываются. Полноприводные модели имеют 657 л грузового пространства с поднятыми сиденьями и 1631 л в сложенном виде.

HR-V поставляется с 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает мощность 141 л.с. Он приводит в движение передние или все четыре колеса через бесступенчатую трансмиссию (CVT).

Honda HR-V. Источник: driving.ca

Hyundai Kona 2022 года и Kia Seltos

Хотя они используют одну и ту же платформу и имеют одинаковую доступность трансмиссии, каждый получил свою индивидуальность. Одно из самых больших различий заключается в том, что последняя модель Kona была сокращена с пяти основных моделей до трех, но с двумя дополнительными пакетами. Примечательным дополнением является линия N, которая добавляет цифровые приборы с 10,25-дюймовым экраном.

В обоих случаях используется хорошее пространство, хотя разные стили кузова влияют на грузоподъемность. Могут комплектоваться 2,0-литровым четырехцилиндровым или более мощным 1,6-литровым турбо-четырехцилиндровым двигателем. Первый составляет 147 л.с. у Kona и 146 л.с. у Seltos; турбо-четверка увеличивает эти цифры до 195 л.с. у Kona и 175 л.с. у Seltos.

Hyundai Kona. Источник: driving.ca

Kia Seltos. Источник: driving.ca

Mazda CX-30 2021 года

Это более высококлассный кроссовер начального уровня, который занимает золотую середину между субкомпактным CX-3 и компактным CX-5. Гладкий внешний вид аккуратно перетекает в столь же острый интерьер.

В то время как базовый GX приводит в движение колеса с помощью 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, который развивает мощность 155 л.с., за разумные деньги можно перейти на более крупный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 186 л.с.

Mazda CX-30. Источник: driving.ca

Nissan Kicks 2021 года

В 2021 году Nissan обновил внешний вид Kicks и улучшил салон. Новинка – увеличенный восьмидюймовый информационно-развлекательный экран и семидюймовый цифровой кластер для моделей SV и SR.

1,6-литровым четырехцилиндровый двигатель развивает мощность 122 л.с. Отсутствие опции AWD ставит его в невыгодное положение с точки зрения конкуренции, хотя цену сложно игнорировать.

Nissan Kicks. Источник: driving.ca

Subaru Crosstrek 2021 года

Надежный вариант, сочетающий в себе маневры на дороге с некоторыми реальными внедорожными качествами. Внутри Crosstrek красиво оборудован качественными материалами и имеет 6,5-дюймовый информационно-развлекательный экран в большинстве моделей.

Все модели оснащены четырехцилиндровым оппозитным двигателем объемом 2,0 л. Он производит 152 л.с. Исключением является новый Crosstrek Outdoor, который получил более мощную 2,5-литровую четырехцилиндровую версию с 182 л.с.