Тепло, сухо и солнечно: погода на выходных 11-12 сентября

На ближайших выходных погода﻿ нас все еще будет радовать теплом и солнцем, поэтому надо постараться не упустить эту возможность насладиться, возможно, последними уютными деньками.

В субботу, 11 сентября, во всех южных областях страны, кроме Одесской, температура воздуха днем почти приблизится к летней – там ожидается около 25-27°С, ночью будет 10-13°С. Во всех остальных областях температурные показатели не будут особо отличаться – примерно 21-25°С днем и от 7 на западе до 15°С в Одесской области ночью.

В субботу осадков все еще не ожидается нигде по Украине, а будет так же сухо и немного облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра на основной части страны составит 7-14 км/час, в Крыму – местами до 18 км/час максимум. На севере и на западе страны будет небольшой ветер – 4-7 км/час.

В воскресенье, 12 сентября, температура воздуха немного снизится. Самые высокие показатели будут на Закарпатье и в Николаевской области – 24-26°С днем и от 8 до 15°С соответственно ночью. В остальных областях температурные показатели будут примерно 21-25°С днем и в диапазоне от 7 на западе до 17°С на юге и в Крыму ночью. Также в Крыму в воскресенье ожидаются дожди с грозой.

Наиболее ветрено 12 сентября будет на востоке, на юге и в Крыму – около 7-14 км/час в среднем. В центре же, на севере и на западе ветер будет небольшой – 4-7 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 11-12 сентября в южных, центральных и восточных, 12 сентября и в северных, а также в Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 11-12 сентября ожидается температура от 12 до 24°С в течении дня, небольшой ветер около 4-7 км/час и легкая облачность в субботу. В воскресенье, скорее всего, будет пасмурно с прояснениями.