Россия и Беларусь взаимно отменят роуминг

Беларусь и Российская Федерация договорились об отмене роуминга на территории стран, сообщает Деловая столица.

Об этом в России и Беларуси заявили по итогам заседания в Минске.

"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства" , — говорится в сообщении .

Кроме того, РФ и Беларусь договорились признавать и обмениваться электронными документами и электронными подписями и предоставлять госуслуги в электронной форме.