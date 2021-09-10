МИД России вызвал американского посла

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Он уже прибыл в дипведомство. Причины его вызова не называются, сообщает РБК-Украина.

Агентство РИА Новости разметило 12-секундный ролик, на котором машина американского посла подъезжает к зданию российского министерства.

По данным СМИ, американского посла вызвали в МИД России из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятия 11 сентября, которые пройдут в Нью-Йорке.

Автор: Дмитрий Кузнецов